بالفيديو.. مطاردة دراماتيكية لشاب هرب من الشرطة

بعد مطاردة دراماتيكية، ساعد بريطانيون الشرطة في الإمساك بأحد مطلوبي قضايا المخدرات أثناء هربه منها على دراجة هوائية في إحدى المدن غرب المملكة المتحدة.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، المطلوب مواز تارافدار (20 عامًا) وهو يحاول الإفلات من سيارة شرطة، إلا أنّ أحد المارة قفز عليه وأسقطه مع دراجته الهوائية على الأرض في أحد الشوارع وسط مدينة كارديف بمقاطة ويلز غرب بريطانيا.

وبعد أن نهض حاول مواز، الفرار عبر الشارع إلا أنّ شخصًا آخر اعترضه وأسقطه أرضًا مرة ثانية قبل أن يحاصره عدد من المارة، وتهرع سيارة الشرطة للإمساك به.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنّ “مواز مدمن مخدرات، وإن الشرطة عثرت أيضًا على سكين كبيرة في حقيبته التي كان يحملها على كتفيه”.

وأشارت إلى أنّ “القاضي في المدينة حكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة حيازة المخدرات وسلاح أبيض”.