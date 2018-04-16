بالفيديو.. رعب وهلع في طائرة ليبية فقد قائدها السيطرة عليها لدقائق

وثق مقطع فيديو تداوله نشطون على مواقع التواصل الاجتماعي رعبًا وهلعًا انتاب ركاب طائرة ليبية، بعد أن كادت تسقط في رحلة داخلية بين العاصمة وشرق البلاد.

وقال ناشطون إن الطائرة تابعة لخطوط البراق، وفقد قائدها السيطرة عليها مدة ربع ساعة، أثناء رحلة متجهة إلى العاصمة طرابلس من مطار بنينا في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وتُسمع في الفيديو الذي وثقه أحد الركاب صيحات وصراخ مستقلي الطائرة، ولهجهم بالدعاء بعد أن فقدوا الأمل في قدرة القائد على استعادة زمام الأمور، قبل أن ينجح أخيرًا في ذلك.

وكانت البراق قد ألغت رحلتها الداخلية إلى مطار بنينا الدولي يوم أمس على أن تكون اليوم الإثنين.

ولم يصدر عن الشركة المملوكة للقطاع الخاص، وتتخذ من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس مقرًا لها، أي تعليق على الحادثة، فيما لا يمكن لـ”إرم نيوز” التأكد من صدقية كل ما يبث على مواقع التواصل الاجتماعي.