بالفيديو.. حصان هائج يهاجم الجمهور في عرض “التبوريدة” بالمغرب

عاش جمهور موسم “التبوريدة” في مدينة “الفقيه بن صالح” غرب المغرب، أمس الأحد، وسط أجواء من الخوف و الهلع، بعدما أسقط حصان صاحبه، وهاجم المتابعين.

الحصان الذي لم يُعرف حتى الآن سبب هيجانه، دهس عددًا من الأشخاص كان بينهم أطفال، فتعالى الصراخ وعمت الفوضى في المكان.

وتدخلت 4 سيارات إسعاف لنقلهم إلى المستشفى بقصد تلقي العلاجات الضرورية، ولم يُعرف حتى الساعة أي خبر عن حالتهم الصحية.

وتنظم العديد من مواسم التبوريدة بالمغرب خلال فصل الربيع، وهو فن قديم له عشاقه خصوصًا في المناطق القروية.

وتُمنح خلال العروض جوائز لأفضل المجموعات أو ما يعرف في المغرب بـ”السربات” التي تتقن الحفاظ على استقامة صفها أثناء العرض، مع إطلاق فرسانها للبارود في نفس الوقت.