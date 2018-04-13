مصر.. ضبط متهم هارب من 513 سنة سجن

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، عن ضبط متهم هارب صادرة ضده أحكام بالسجن وصلت إلى 513 سنة، لإدانته في 803 قضايا متنوعة.

وأوضحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية أن المتهم باسم محمود يبلغ من العمر 29 عامًا وصادرة ضده أحكام في 813 قضية بينها 87 مستأنف، و716 جزئي، بإجمالي أحكام وصلت إلى 513 سنة حبس و16 مليون جنيه مديونيات.

وبيّنت أن المتهم تم ضبطه في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة جنوب مصر، بعدما تلقت بلاغات عنه من قبل بعض جيرانه بتردده على المكان.

ولفتت إلى أنها أودعت المتهم أحد مراكز الشرطة تمهيدًا إلى إحالته للسجن لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، ومحاكمته من جديد في عدد من القضايا الأخرى المتعلقة بالاحتيال والنصب.