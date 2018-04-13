رجل يلقي برضيعته من سطح كوخ خلال مواجهة مع الشرطة (صور)

اتهم رجل من جنوب إفريقيا بمحاولة القتل العمد لابنته البالغة من العمر ستة أشهر من أعلى كوخ، بعد محاولة الشرطة هدم منزله.

وحمل الرجل البالغ من العمر 38 عامًا الطفلة وتسلق منزله، احتجاجًا على إزالة العشرات من الأكواخ في بلدة في كوادويزي بالقرب من بورت إليزابيث على الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وعندما اصطف ستة من رجال الشرطة أمام الكوخ الخاص به وصعد أحدهم لمحاولة التحدث إليه، قام الرجل بحمل ابنته من كاحلها قبل أن يلقي بها.

وكان المتظاهرون في البلدة يشاهدون الحادث وهم يضغطون على الأب المتهيج من خلال هتافات: “ارم، ارم، ارم”.

وتُظهر الصور التي نشرتها الصحيفة البريطانية، ضابط الشرطة على السقف وهو يقف أمام الأب لانتزاع الطفلة من يده، لكنه قام بإلقاء الرضيعة بالفعل.

ولحسن الحظ، تم الإمساك بالطفلة من قبل رجال الشرطة الواقفين أسفل الكوخ، ولم تتعرض لأي إصابات، وألقي القبض على الأب، حيث اتهمته الشرطة رسميًا بالشروع في القتل.

وحدثت هذه الدراما بعد أن صدرت أوامر بتدمير 90 كوخًا بنيت بشكل غير قانوني ببلدة جو سلوفو في كوادويسي.

وأرسلت دائرة شرطة جنوب إفريقيا لضمان سلامة فريق الهدم، حيث بدأ 150 متظاهرًا بأعمال شغب خطيرة وهم يرمون الطوب ويغلقون الطرق بإطارات مشتعلة.

ومع استعادة الهدوء، تسلق هذا الرجل سطح كوخه مع طفلته وهدد بإلقائها إذا لم يتراجعوا عن الهدم وترك منزله.