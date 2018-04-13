قتيلان في تحطم مروحية عسكرية روسية

المصدر: ا ف ب‎

قُتل طيارا مروحية عسكرية روسية في تحطم طائرتهما في بحر البلطيق بالقرب من “جيب كالينينغراد” الروسي، وفق ما أفاد الجيش اليوم الجمعة.

ووقع الحادث في الساعة 23,30 مساء الخميس (20,30 ت غ) خلال طلعة تدريبية ليلية، وفق بيان صادر عن الأسطول الروسي في بحر البلطيق نقلته وكالة أنباء “انترفاكس”.

وقال البيان إن طاقم المروحية “كا-29” يضم طيارين وقد قتلا. وبدأت عمليات بحث لانتشال جثتيهما.

ويأتي الحادث بعد تحطم مروحية “مي-“=8” في أقصى الشرق الروسي الأربعاء في حادث تسبب بمقتل 6 أشخاص. وكانت شركة “فوستوك” تشغل المروحية.