خبراء روس يصلون الجزائر للتحقيق في سقوط الطائرة المنكوبة

قالت مصادر جزائرية لـ”إرم نيوز” إنّ طائرة روسية من نوع “أليوشين” حطّت، اليوم الخميس، بمطار هواري بومدين الدولي وعلى متنها ضباط وخبراء روس.

وذكرت المصادر ذاتها أنّ وزارة الدفاع الجزائرية طلبت الخبرة الروسية لكشف ملابسات الحادث الأليم، والذي أودى بحياة 257 قتيلًا من ركاب طائرة عسكرية روسية الصنع.

ولم يعلن في الجزائر عن أيّة فرضية خلال سير التحقيقات الأولية، بينما تستمرّ عملية تحديد هويات القتلى الذين قضوا في أخطر حوادث الطيران منذ استقلال البلاد في العام 1962.

وأفاد نائب وزير الدفاع الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أنّ السلطات العسكرية ماضية في التحقيق لكشف تفاصيل الفاجعة، وأنّ الحكومة وقيادة الأركان ستتكفلان بكلّ الإجراءات اللازمة لنقل جثث الضحايا إلى مقار سكناهم، ريثما يتمّ الانتهاء من الترتيبات القانونية.

وقالت وزارة المرأة وشؤون العائلات والتضامن الوطني إنها ستخصص جلسات استماع وستبعث فرقًا حكومية متنقلة لتقديم الرعاية النفسية والطبية لأهالي الجنود الجزائريين الذين قضوا وهم بمهمة وطنية.

من جهته، أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أنه “سيقوم بزيارة عائلات كل شهداء الطائرة العسكرية شخصيًا، في الأيام والأسابيع المقبلة”.