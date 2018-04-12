السعودية.. مصرع 3 أشخاص بحادث سير في الطائف

أدّى حادث مروري في الطائف في المملكة العربية السعودية إلى وفاة 3 أشخاص، وإصابة رابع، جراء ارتطام مركبتهم بعمود إنارة بعد انحرافها على طريق الجنوب باتجاه منطقة الباحة.

وبحسب موقع “أخبار 24” المحلي، فقد كشف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في الطائف شادي الثبيتي، عن تلقيهم بلاغًا عن وجود حادث مركبة تقل عددًا من الأشخاص على طريق جنوب الطائف.

وأوضح أن فِرق الإسعاف توجّهت للموقع، وبعد وصولها تبيّن وفاة 3 أشخاص، والعثور على حالة رابعة خطرة تم التعامل معها ونقلها على وجه السرعة إلى المستشفى.

وشهدت السعودية أمس الأربعاء حادثًا مروعًا أدّى إلى وفاة عائلة فلسطينية بأكملها بأفرادها التسعة من بينهم 7 أطفال، إضافة للأب والأم.

كما وثّق آخرون حادث اصطدام مركبة بمركبة أخرى، وأدى الحادث إلى وفاة رجل وزوجته.

يذكر أن معدل الحوادث المرورية في المملكة أحد أعلى النسب في دول العالم، وسبق أن أثار الحادث الذي عُرف إعلاميًا بـ”حادث الكدمي” وراح ضحيته أفراد عائلة كاملة، جدلًا كبيرًا في السعودية، وسط انتقادات كثيرة طالت وزارة النقل التي اتهمها كثيرون بإهمال الطرق.

وتشهد المملكة هذه الأيام تقلبات جوية وسيولًا إثر تهاطل أمطار غزيرة تسببت بحوادث مختلفة.