بالفيديو.. سائق يوثق اللحظات الأخيرة قبل تعرضه لحادث سير بالسعودية

وثق سائق شاحنة على طريق القصيم اللحظات الأخيرة قبل تعرضه لحادث سير، وسط صعوبة في قيادة المركبات في الأجواء الماطرة، وفق ما نقلته صحيفة “عاجل”.

وقال نشطاء، إن الفيديو يظهر معاناة قائد مركبة على طريق سريع من انخفاض مدى الرؤية، وسط انشغاله بتصوير غزارة مياه الأمطار، إلى أن تفاجأ بانزلاق مركبة نحوه من المسار الآخر واصطدم بها.

وأشار متداولو المقطع إلى أن الاصطدام وقع على طريق القصيم – عفيف، عصر الثلاثاء الماضي، ونتج عنه وفاة رجل وزوجته في المركبة الأخرى، بينما أصيب المواطن الذي قام بتصوير الحادث بكسور متعددة.