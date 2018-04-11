عملية إنقاذ بطولية.. سائق ينجو من موت وشيك في مكة المكرمة (فيديو)

تمكن شبان من إنقاذ سائق مركبة علقت تحت جسر جراء مياه الأمطار في السعودية من موت وشيك.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي شجاعة شبان بادروا لإنقاذ السائق الذي علقت مركبته بأحد الجسور بمكة المكرمة.

وساهمت الأمطار الغزيرة التي هطلت بالمدينة المقدسة بارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع الرئيسة ما أدى لإعاقة حركة المرور.

وقام الشبان أعلى الجسر الذي علقت به السيارة بتشكيل سلسلة بشرية للوصول للشاب لإنقاذه من الغرق قبل أن تجرفه السيول، وقد نجحوا في ذلك بعد محاولات سادها الحس الإنساني الممزوج بروح المغامرة.