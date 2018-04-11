بالصور والفيديو.. عجوز تقفز من الطابق الثالث

تمكّن حارسا أمن من إنقاذ حياة امرأة عجوز، تبلغ من العمر 70 عامًا، سقطت من نافذة منزلها بالطابق الثالث في شمال شرق الصين.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، المسنة- يُقال إنها تعاني من اختلال عقليِ- وهى تجلس على حافة النافذة لحظة مرور الحارسين أسفل البناية.

ووفق الصحيفة بسط الحارسان أذرعهما ليتمكنا من الإمساك بالعجوز لحظة إلقاء نفسها في الشارع، لافتةً إلى عدم إصابتها بأي مكروه، لكن المنقذين تعرضا لإصابات طفيفة.

وقال الحارسان “باي ليجين وسو مينغيانغ” لصحيفة “مودرن ديلي” الصينية، إنهما لمحا السيدة تجلس على حافة النافذة أثناء دوريتهما في حي سكني في شنيانغ بمقاطعة لياونينغ يوم 4 أبريل/ نيسان الجاري.

وتابع باي: “يبدو أنها تعاني من مرض عقلي لأنها لم تتجاوب معنا كثيرًا، وفقدت وعيها فور سقوطها، ولكنها استعادته بعد 30 ثانية تقريبًا.”

وتم نقل المسنة إلى المستشفى بعد عرضها على الطبيب.