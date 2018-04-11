تفاصيل تحطم طائرة عسكرية قرب مطار بوفاريك بالجزائر

تحطمت طائرة عسكرية جزائرية، اليوم الأربعاء، قرب مطار بوفاريك القريب من الجزائر العاصمة، ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص وفقًا لتقارير أولوية.

وقال التلفزيون الرسمي في الجزائر إن حصيلة الضحايا في الحادث يلغت 257 عسكريا، بينهم 26 من مقاتلي جبهة البوليساريو.

وعرض تلفزيون محلي لقطات لحطام الطائرة في منطقة زراعية مهجورة والدخان يتصاعد منه وطواقم الإنقاذ تبحث عن الناجين والجثث.

وكانت نحو 14 سيارة إسعاف و10 شاحنات لإخماد النيران هرعت إلى موقع تحطم الطائرة لإنقاذ المصابين وإسعافهم إلى المستشفيات القريبة من المنطقة.

وذكرت مصادر محلية أن الطائرة كانت متجهة إلى مطار بشار العسكري وتحطمت بعد الإقلاع بقليل.

والطائرة المتحطمة من نوع “اليوشن” وسقطت حوالي الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وإذا تأكدت الأرقام الأولية فإن حادث مطار بوفاريك سيصبح أسوأ حادث تحطم طائرة في تاريخ الجزائر متجاوزًا حادث عام 2003 عندما تحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجزائرية بعد قليل من إقلاعها من تمنراست ما أدى الى مقتل 102 شخصًا.