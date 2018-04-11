سقوط طائرة عسكرية قرب مطار بوفاريك بالجزائر وأنباء عن سقوط عشرات القتلى (فيديو وصور)

قالت وسائل إعلام جزائرية إن طائرة عسكرية جزائرية سقطت صباح اليوم الأربعاء بالقرب من مطار بوفاريك العسكري على مقربة من طريق البليدة، شمال البلاد.

وذكرت قناة النهار المحلية أن الطائرة من نوع أليوشين الروسية وهي مخصصة للنقل والإمداد.

ووفقًا للمصادر المحلية فقط سقطت الطائرة العسكرية في مزرعة بالقرب من الطريق السريع الرابط بين بوفاريك والبليدة.

Crash d'un avion militaire à Boufarik Vidéo: Crash d'un avion militaire à Boufarik (Source: Info Trafic Algérie)Pour plus de détails: http://bit.ly/2Hq7Luy Posted by Algerie360.com on Wednesday, April 11, 2018

وتشير تقارير أولوية إلى سقوط عشرات القتلى في الحادث، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن 200 جندي كانوا على متن الطائرة التي سقطت في حدود الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي.