سقوط طائرة عسكرية قرب مطار بوفاريك بالجزائر وأنباء عن سقوط عشرات القتلى (فيديو وصور)

قالت وسائل إعلام جزائرية إن طائرة عسكرية جزائرية سقطت صباح اليوم الأربعاء بالقرب من مطار بوفاريك العسكري على مقربة من طريق البليدة، شمال البلاد.
وذكرت قناة النهار المحلية أن الطائرة من نوع أليوشين الروسية وهي مخصصة للنقل والإمداد.
#البليدة #crash
فيديو حصري لـ #سقوط الطائرة العسكرية بالقرب من #مطار #بوفاريك pic.twitter.com/L3lmz0xqRR
— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) April 11, 2018
ووفقًا للمصادر المحلية فقط سقطت الطائرة العسكرية في مزرعة بالقرب من الطريق السريع الرابط بين بوفاريك والبليدة.
Crash d'un avion militaire à Boufarik
Vidéo: Crash d'un avion militaire à Boufarik (Source: Info Trafic Algérie)Pour plus de détails: http://bit.ly/2Hq7Luy
Posted by Algerie360.com on Wednesday, April 11, 2018
وتشير تقارير أولوية إلى سقوط عشرات القتلى في الحادث، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن 200 جندي كانوا على متن الطائرة التي سقطت في حدود الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي.