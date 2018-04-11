كويتي يهرع بخادمته إلى المستشفى.. فكانت الصدمة

احتجزت الجهات الأمنية خادمة آسيوية في مستشفى الجهراء في الكويت إلى حين تحسن حالتها، تمهيدًا للتحقيق معها في قضية حمل سفاح، والوقوف على هوية شخص مجهول أقامت معه علاقة غير شرعية، أسفرت عن جنين في شهره الرابع.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة “الأنباء” المحلية، فإن مواطنًا تقدم إلى مخفر الشرطة، وقال إن زوجته طلبت منه توصيل خادمة الأسرة للعلاج، لأنها تعاني من ألم شديد في المعدة.

وأوضح أنه سارع لنقل الخادمة وإذا بطبيب الباطنية يحيلها إلى جناح النساء والولادة، نظرًا لإصابتها بنزيف.

وقال إن طبيب النساء فحصها وأبلغه أنها حامل في شهرها الرابع، وأنها حاولت إجهاض نفسها لكنها فشلت.