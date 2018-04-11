“صحة مكة” توضح أسباب إخلاء مرضى مستشفى طوارئ أجياد

أخلت صحة مكة المكرمة مرضى مستشفى طوارئ أجياد بمكة يوم أمس بسبب الأمطار التي هطلت، وكان تم تداول مقطع فيديو بشأن دخول مياه الأمطار لمستشفى أجياد الطوارئ، نظرًا لهطول الأمطار بغزارة.

وفي التفاصيل ووفقًا لـ “سبق” أوضح المتحدث الرسمي لـ “صحة مكة” حمد بن فيحان العتيبي أسباب الإخلاء مشيرًا إلى أنه ونظرًا لهطول الأمطار بغزارة استدعى الأمر فصل التيار الكهربائي من قِبل صاحب المبنى احترازيًا من أجل سلامة مَن بداخله، وعليه؛ تم نقل جميع مرضى المستشفى إلى مستشفيات مكة المكرّمة، وبشكل آمن لحين عودة التيار الكهربائي.

وأضاف العتيبي؛ بعد أن عاد التيار الكهربائي أصبح الوضع مستقرًا ومهيأً لعودة المرضى إلى المستشفى بعد التأكّد من جميع إجراءات السلامة من قِبل المختصّين.