إمام مسجد بالسعودية يلقى حتفه وهو بطريقه لتحفيظ القرآن

أودى حادث مروري بحياة محفظ قرآن وإمام أحد المساجد في منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، وذلك أثناء توجهه لحلقة تحفيظ يدرّس بها.

وكشفت مصادر، وفق موقع “أخبار 24″، أن المحفظ ويدعى عبدالله بن سليمان النفيعي، قام أمس بإيصال أبنائه إلى إحدى حلقات التحفيظ، ثم انطلق مسرعا إلى حلقة أخرى يقوم بالتدريس بها بجوار منزله، لكنه توفي بحادث مروري قبل أن يصل.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ النفيعي وهو يتلقى التهاني بمناسبة حصول ابنه على المركز الأول في مسابقة “حصن المسلم”، وتحدث خلالها الشيخ عن أهمية ذكر الله عزوجل، معتبرا أنه “أعظم ذكر”.