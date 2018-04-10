بالفيديو.. شاب ينقذ عائلة حاصرتها السيول في السعودية

نجت عائلة حاصرتها سيول جارفة بمنطقة حائل في السعودية، من مصير مجهول عندما تدخل شاب جريء بسيارته وقام بإنقاذ العائلة رغم الخطورة التي وضع نفسه وسيارته بها.

ووثق عدد من الأشخاص الذين تواجدوا في موقع الحادث، بطولة الشاب الذي أوقف سيارته بجانب سيارة العائلة المحاصرة بالماء، وأركبهم في سيارته قبل أن يسير مبتعداً عن مجرى السيل.

ووجد مقطع فيديو للحادثة يظهر فيه التصفيق والإعجاب ببطولة الشاب، تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، والتي كتب مدونوها عبارات إعجاب مماثلة لما لقيه الشاب ممن تواجدوا في الموقع.

ويقول نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الحادثة جرت في أحد الأودية بقرية “جو” على بُعد ١٠ كيلومترات جنوب مدينة حائل التي تشهد شأن كثير من مناطق البلاد هذه الأيام، تقلبات جوية تتخللها أمطار غزيرة وتعقبها سيول جارفة.

وتتسبب بعض السيول التي تشهدها المملكة سنوياً بخسائر بشرية بجانب المادية تتمثل بوفاة بعض الأشخاص في حوادث غرق وسقوط واصطدام متنوعة، فيما شهدت مدينة جدة كارثة كبيرة في العام 2009 عندما قضى نحو 120 شخصاً في سيول جارفة اجتاحت المدينة.