اعتداء وحشي على عجوز طلب راتبه من صاحب العمل مبكرًا  (فيديو)

اعتدى رجلان بالضرب المبرح على عجوز، يبلغ من العمر 66 عامًا، حتى أفقداه وعيه وكسرا أنفه بسبب مطالبته براتبه مبكرًا عن الموعد المحدد من أجل شراء ضرورياته اليومية.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الحادث وقع في نفق مشاة بمدينة براشوف برومانيا حيث طلب العامل العجوز “دوميترو نيكولاي” من رئيسه في العمل راتبه ولكنه تفاجأ بضربات وركلات تمكن من تفادي بعضها.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته الصحيفة، لكم وركل الشابين للرجل العجوز أثناء تدحرجه داخل النفق، وعندما حاول النهوض، أجبراه بالقوة على العودة إلى الأرض.

وبادرت مجموعة من الأشخاص لجمع تبرعات مالية تساعد في علاج “نيكلاوي”، فضلًا عن تبرع البعض بالملابس، ودفع إيجار مسكنه لمدة 12 شهرًا، وعرض إصلاح أسنانه المكسورة مجانًا.

وكشف “نيكولاي” تفاصيل الواقعة بعدما استعاد وعيه في المستشفى، موضحًا لوسائل الإعلام المحلية أنه كان يعمل لدى أحد الشابين اللذين اعتديا عليه.

واستطرد: “أعمل عنده على الرغم من كبر سني، ولكني بحاجة إلى المال. وعندما سألته عن الأموال التي يدين بها لي ضربني، وحاولت الدفاع عن نفسي بلا جدوى، أنا رجل عجوز اليوم ولا أملك القوة اللازمة”.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن الشرطة ألقت القبض على الشابين “ميرسيا ميهاي كونستانتين”، يبلغ من العمر 23 عامًا، و”سيبلينش أدريان”، 18 عامًا.