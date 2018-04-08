“الهلال الأحمر” توضح حقيقة “نسيان” سيدة متوفاة داخل مركبة محجوزة بالسعودية

أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودية، اليوم الأحد، أن المعلومات المتداولة حول حادثة نقل متوفاة لحجز المركبات “غير دقيقة”.

وفتحت الجهات الأمنية في منطقة عسير بالسعودية تحقيقًا في واقعة العثور على سيدة متوفاة داخل مركبة نقلت لحجز المرور في “محايل”، حيث تبين أن السيدة نُسيت محتجزة داخل المركبة، وذلك بعد مرور 5 ساعات على الواقعة، وقد عثر عليها متوفاة، وتم إدخالها لثلاجة الموتى بمستشفى محايل العام.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، أن “دورها في مباشرة الحوادث يكون بموجب البلاغات الواردة لغرفة العمليات بناء على معلومات عن موقع الحادث وعدد الإصابات”، بحسب موقع “أخبار 24”.

يشار إلى أنه وقع تصادم بين مركبتين، ظهر أمس، في مثلث العيد على طريق محايل – أبها، نتج عنه وفاة وثلاث إصابات، وتم إسعافهم إلى مستشفى محايل، فيما تساءل أحد المصابين عن حالة والدته التي كانت ترافقه أثناء وقوع الحادث.