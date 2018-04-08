مصرع سيدتين في انهيار عقار جنوب مصر

لقيت سيدتان مصريتان مصرعهما، اليوم الأحد؛ إثر انهيار عقار في محافظة الأقصر جنوب صعيد مصر.

وتعرض عقار قديم بإحدى قرى مدينة أرمنت غربي محافظة الأقصر إلى الانهيار بشكل مفاجئ، فيما سارعت فرق الإنقاذ لرفع آثار العقار المنهار.

ونقلت فرقة إسعاف جثماني السيدتين إلى مستشفى أرمنت؛ لاستكمال اللازم بشأنهما.

بدوره، أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، في تقرير له، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد المباني التي تحتاج إلى إزالة بمحافظة الإسكندرية وحدها نحو 2500 عقار، إلى جانب احتياج نحو 350 ألف عقار لعمليات ترميم من أصل 13 مليون عقار.

وقدرت منظمات مصرية وجهات رسمية سقوط 304 ضحايا جراء انهيار 661 عقارًا خلال الثلاث سنوات الماضية فقط بمختلف أنحاء البلاد، كان أبرزها في محافظة الإسكندرية وهي واقعة انهيار العقار المائل بمنطقة الأزاريطة.