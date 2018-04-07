5 قتلى و21 جريحًا بانقلاب حافلة في إيران

لقي خمسة إيرانيين مصرعهم وأصيب 21 آخرون بجروح، بعضهم في حالة خطرة، أثناء انقلاب حافلة ركاب من نوع فولفو بين محافظة كرمان جنوب إيران والعاصمة طهران.

وقال رئيس مركز إدارة الطرقات بمحافظة كرمان، مهدي كاشاني، إن “حافلة ركاب من نوع فولفو انقلبت وتحولت إلى ركام فجر اليوم السبت، بالقرب من بلدة مهريز في محافظة يزد، عندما كانت في طريقها من كرمان إلى العاصمة طهران“.

وأضاف كاشاني أن “الحافلة كانت تقل 26 شخصًا من المسافرين، توفي منهم 5 أشخاص بينما أصيب 21 آخرون، اثنان منهم في وضع صحي حرج”، مبينًا أنه “تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى ويخضعون للعلاج”.

وأوضح المسؤول الإيراني أنه يجري التحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى إنقلاب الحافلة، مبينًا أن “معظم ركاب الحافلة من الأفغان”.

وسجلت إيران في عيد النيروز الذي صادف في 21 آذار/ مارس الماضي، مصرع نحو أكثر من 200 شخصًا نتيجة حوادث السير، وإيران تعد ضمن أسوأ البلدان في الوفيات بسبب حوادث السير إلى جانب العراق وتشاد وليبيا وأريتريا.

وتقدر السلطات الإيرانية خسائر حوادث السير التي تشهدها البلاد بنحو 3 مليارات دولار سنويًا، فيما تحصد أرواح أكثر من 20 ألف إيراني سنويًا.