شاهد.. مياه الفيضان تبتلع سيارة زوجين في البرازيل (فيديو)

كشف فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظة المروعة لابتلاع الفيضان إحدى السيارات التي كان يستقلها زوجان في مدينة بلوميناو جنوب البرازيل.

وفي الفيديو المروع، يمكن سماع المتفرجين وهم يصرخون في ذهول وهلع وهم عاجزون عن مساعدة الزوجين المنكوبين اللذين حوصرا في السيارة التي جرفها الفيضان حتى ابتلعها واختفت تمامًا عن أنظارهم.

وقال أحد المتفرجين: “كل ما أمكننا فعله هو مشاهدة السيارة تختفي”.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، عُثر على جثة سائق السيارة “جواو كارلوس” (59 عامًا) بعد 8 ساعات تقريبًا على بُعد أكثر من ربع كيلومتر من مكان الحادث المؤسف وكان لا يزال عالقًا في السيارة.

واستطاع رجال الإطفاء العثور على جثة زوجته “إيزابيل كروز” (52 عامًا) في اليوم التالي، بعد ساعات من بحث الغواصين، حيث عُثر عليها على ضفة نهر في جزء آخر من المدينة على بعد ميل ونصف من المكان الذي استقرت فيه السيارة.

بالإضافة إلى ذلك الحادث المؤسف، تسببت الأمطار الغزيرة بفوضى عارمة في المدينة، ما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية، وتدمير المنازل، كما تم إعلان حالة الطوارئ وإخلاء المنازل.

وقال “جواو ألفيس” الذي سجل هذه المأساة: “كنت في طريقي إلى المنزل عندما لاحظت مدى قوة المياه وقررت التصوير، وبعد فترة قصيرة من بدء التسجيل، بدأ الناس بالقرب مني في الصياح بأن هناك سيارة في الماء”.

وأضاف “ألفيس”: “الجميع اعتقد أن السيارة فارغة، حتى بدأت التيارات القوية تسحبها، فرأينا ركابها محاصرين فيها، كما بدا أن السائق حاول مصارعة المياه ومناورتها للخروج منها، ولكن لسوء الحظ كانت التدفقات قوية للغاية وكانت جهوده غير مجدية”.