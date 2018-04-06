بالفيديو.. مطاردة “مرعبة” بين شاحنة وسيارة في السعودية

وثق أحد السعوديين مقطع فيديو، قيل إنه في المملكة، يرصد مطاردة متهورة وخطرة بين سائقين على إحدى الطرق السريعة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة من نوع “تويوتا إف جي” تقوم بمراوغة على الطريق مع شاحنة صغيرة، حيث حاولت السيارة تجاوز الشاحنة بطريقة متهورة، فيما قام سائق الشاحنة بصدها بالمثل، واستمر قائدا المركبتين طوال الطريق بالتصرف برعونة، كما قام قائد الشاحنة لاحقًا بمحاولة اعتراض السيارة، واستعراض حركات خطيرة.

ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن الواقعة، ومن غير المعروف ما إذا تم القبض على قائدي المركبتين أم لا.