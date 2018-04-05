طائرة روسية ترتطم بمدرج مطار بدولة جنوب السودان

تعرضت طائرة شحن روسية، اليوم الخميس، لحادث مفاجئ أثناء هبوطها بمطار مدينة “واو” شمال غربي دولة جنوب السودان، فيما نجا طاقمها، حسب شهود عيان ومصدر أمني.

وقال الشهود، إن الطائرة ارتطمت بمدرج مطار “واو”، قبل أن تواجه مشكلة أثناء الهبوط.

من جانبه، قال مسؤول أمني بالمطار، طلب عدم ذكر اسمه، إن أفراد الطاقم البالغ عددهم 5 أفراد تم إجلاؤهم من الطائرة دون أن يتعرضوا لإصابات تذكر.

وأوضح أن “الطائرة من طراز أنتونوف ما تزال بالمطار، فيما تعمل السلطات على استجلاء الأمر”.

ولم يصدر حتى الساعة (16:25 ت.غ) أي بيان رسمي من جنوب السودان أو روسيا حول أسباب الحادث.