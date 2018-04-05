الأمن السعودي يسلم الطفل “ضحية الفريزر” لأسرته

تسلمت أسرة الطفل “ضحية فريزر الثلاجة” أمس الأربعاء، جثته من قبل الجهات الأمنية في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد انتهاء التحقيقات بشأن سبب وفاته وعرض الجثة على الطبيب الشرعي.

وشيع مواطنون جثمان الطفل (البالغ 9 أعوام) والذي أثار حزنًا وتعاطفًا، خاصة أنه الابن الوحيد لأب معاق، وذلك في قريته الواقعة جنوب محافظة العارضة.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن الطفل اختفى بشكل مفاجئ عن أنظار والده، وبعد يأس من إيجاده، قام أقاربه بالاستعانة بالجهات الأمنية للبحث عنه، وبعد نحو 24 ساعة عثر عليه جثة في “فريزر” الثلاجة التي كانت متعطلة.

يذكر أن الطفل كان يسكن مع والده المعاق في منزل صغير بعد انفصاله عن والدته، وهو ابنهما الوحيد، وكان يدرس في الصفوف الأولية بالمرحلة الابتدائية.