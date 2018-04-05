“حقيبة سوداء” تستنفر الأمن بالكويت.. والنتيجة غير متوقعة

تسببت حقيبة سوداء ملقاة على الطريق في الكويت، باستنفار الجهات الأمنية، حيث عثر عليها في وقت متأخرمن الليل أمام منزل في منطقة السرة في العاصمة، واتضح لاحقًا أنها حقيبة ماكياج.

وفي التفاصيل، وفق صحيفة “الراي” المحلية، تلقت وزارة الداخلية بلاغًا، يوم الأربعاء، عن حقيبة مشبوهة، فهرع رجال الأمن العام والإطفاء وإدارة المتفجرات، وقاموا بإغلاق المداخل والمخارج القريبة من المكان، وتمت المعاينة بواسطة سيارة المتفجرات المتطورة.

وكشف مصدر أمني، أنه بعد التعامل مع الحقيبة حسب إجراءات إدارة المتفجرات، تبين أنها حقيبة ماكياج ملقاة في جانب الطريق بشكل لفت الانتباه.