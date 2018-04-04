مصرع طفلة سورية بعد سقوطها في بئر ارتوازي بالسعودية (صورة وفيديو)

أعلن الدفاع المدني السعودي، الأربعاء، مصرع طفلة سورية تبلغ من العمر عامين بعد أن سقطت في بئر ارتوازي بمنطقة نجران.

وقال الدفاع المدني في بيان، إن “فرق الإنقاذ التابعة له باشرت حادثة سقوط الطفلة في بئر عمقه 60 متراً، واتضح من خلال كاميرا الأعماق أنها فارقت الحياة”.

وأضاف البيان أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثة الطفلة التي كانت برفقة والدها خلال تنظيفه البئر”.

وشهدت المملكة حوادث سقوط سابقة لأشخاص من مختلف الأعمار في آبار غير مغطاة منتشرة في عدد من مناطق السعودية أو حفر للصرف الصحي تضم مياه آسنة وسط مطالب واسعة بوضع حد لمثل تلك الحوادث التي تخلف وفيات بين فترة وأخرى.

وتعيد حادثة السقوط الجديدة إلى أذهان السعوديين، قصة لما الروقي، وهي طفلة سعودية في السادسة من عمرها، سقطت أواخر العام 2013 في بئر ارتوازي عميق بمنطقة تبوك وقضت فيه، في حادثة حظيت آنذاك باهتمام رسمي وتعاطف شعبي واسع.