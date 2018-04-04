لبنان: مجزرة وادي خالد عارية عن الصحة 

أكدت قوى الأمن اللبنانية، الأربعاء، أن الأنباء التي يتم تداولها عن مجزرة وقعت بمنطقة وادي خالد في محافظة عكار، جراء استعراض أشخاص أسلحتهم النارية وإطلاق النار احتفالًا بحضور أحد المرشحين في الانتخابات النيابية، ما أدى إلى مقتل أحد المواطنين، عارية عن الصحة.

وقالت القوى، في بيان صدر عنها الأربعاء، إنه “بعد التحريات والاستطلاع، فإن الحادثة وقعت في إحدى المدن في دولة مجاورة وليست في لبنان”.

في الوقت نفسه، نفى الجيش اللبناني وقوع الحادثة في لبنان، مشددًا عبر صفحته الرسمية في “تويتر” على “ملاحقة مروّجيه بالطرق القانونيّة النافذة”.