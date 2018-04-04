ضابط أسترالي يعتدي بوحشية على شاب سوداني (فيديو)

سجلت كاميرات المراقبة في إحدى صيدليات مدينة “ملبورن” الأسترالية لحظة اعتداء ضابط شرطة بالضرب المبرح على رجل سوداني يبلغ من العمر23 عامًا رغم إصابته بإضطراب ذهني.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، دخول الشاب السوداني الصيدلية واعتداءه على مديريها بلافتة صفراء كبيرة أسقطت مجموعة من الأدوية على الأرض قبل إتمام عملية السرقة.

وبحسب الصحيفة فإن العاملين والزبائن في الصيدلية تمكنوا من تقييد الرجل، وعندما وصل ضباط الشرطة انهال أحدهم عليه بالضرب في الرأس، والركل، والوخز بالهراوة.

وبعد تكبيله بالأصفاد إثر ضربه لمدة دقيقتين ونصف الدقيقة، ختم الضابط وصلة الاعتداء عليه بركلة مهينة استهدفت ظهره.

وعلى الواقعة علقت محامية الشاب السوداني “ناتاشا ولاند” قائلةً: “شعرت بالرعب عندما شاهدت لقطات الفيديو. ولا يمكن لأي شخص عاقل أن يجد في استخدام القوة مبررًا”.