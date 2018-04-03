شاهد بالفيديو .. لحظة وفاة رجل أعمال على المنصة أثناء تسلمه جائزة

تفاجأ حضور حفل توزيع جوائز في الهند بوفاة رجل أعمال من مدينة مومباي على المنصة أثناء تسلمه جائزة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن رجل الأعمال يدعى فيشنو باندي، كان مدعوًا لاستلام جائزة كجزء من فعالية لوكلاء السفر في مدينة “أغرا” بولاية “أوتار براديش” عندما سقط وتوفىّ.

وأظهرت لقطات الفيديو لحظات نداء اسم “باندي”، البالغ من العمر 53 عامًا وتوجهه إلى المنصة متراقصًا على أنغام موسيقى “بوليوود” وسط ضحكات الحضور.

واستمر باندي في الرقص ببذلته الرمادية عندما صعد إلى المنصة، ولكنه في غضون ثوان معدودات فقد توازنه وانهار على المنصة تاركًا الجميع في صدمة.

ووفق الصحيفة هرع حضور الحفل لإسعافه ونقله إلى المستشفى حيث أُعلنت وفاته إثر إصابته بسكتة قلبية.

وقال أحد منظمي الحفل: “صُدم الجميع من فقدان شخص مرح وجذاب في غضون بضع ثوانٍ.”