مصرع 5 أشخاص في حادث سير مروع شرق مصر

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث سير، جراء تصادم سيارة نقل وحافلة صغيرة، على الطريق الرابط بين محافظتي القاهرة والسويس بمصر.

وأوضحت صحيفة “الأهرام” المصرية، أن طريق “القطامية العين السخنة”، شهد صباح اليوم، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وحافلة صغيرة لنقل الركاب، أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

وأشارت إلى توقف حركة المرور بالطريق لحين رفع حطام الحادث ونقل المتوفين والمصابين للمستشفى.

وفي يونيو/ حزيران 2017، أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالي عدد حوادث السيارات على الطرق خلال 2016، إلى 14 ألفًا و710 حوادث، مقابل 14 ألفًا 548 حادثًا في 2015، بنسبة ارتفاع 1.1%.

وقال الجهاز المركزي، إن هذه الحوادث نتج عنها 5 آلاف و343 حالة وفاة، و18 ألفًا و646 مصابًا، و21 ألفًا و89 مركبة تالفة خلال 2016.

ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في 2015 الخاص بالسلامة على الطرق، جاءت مصر في المرتبة الـ16 عربيًا، و109 عالميًا من إجمالي 180 دولة، من حيث معدلات وفيات حوادث السير البالغة 12.8 متوفى في كل 100 ألف نسمة.