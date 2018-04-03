مقتل وإصابة 24 شخصًا إثر حريق مقهى في الأحواز (صور)

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون، فجر الثلاثاء، إثر حريق شب في مقهى بمدينة الأحواز ذات الغالبية العربية جنوب إيران.

وقال مدير مكافحة الحرائق في مدينة الأحواز، حق شناس، إن “حريقًا هائلًا اندلع، فجر الثلاثاء، في مقهى بمدينة الأحواز، أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين بينهم 3 من رجال الإطفاء”.

وأوضح أن “الحريق وقع في سوق (كيان باس) بالسوق المركزي بمدينة الأحواز، ووفق المعلومات الأولية فإن سبب الحريق هو قيام شخص مجهول بسكب مادة البنزين على الجدار الخارجي للمقهى”.

ولاحقًا، أعلن مسؤول أمني في الأحواز أن السلطات الأمنية تمكنت من اعتقال شخص مشتبه فيه بإحراق المقهى.

وقال المساعد السياسي والأمني لحاكم الأحواز، العقيد علي قاسمي بور، لوكالة أنباء “ميزان نيوز” التابعة للقضاء الإيراني، إن “السلطات الأمنية وبعد البحث والتدقيق بشأن الحريق الذي نشب في وقت متأخر من الليلة الماضية بمقهى في مدينة الأحواز، اعتقلت شخصًا يعتقد أنه منفذ الهجوم”.

وأوضح أنه “الشخص اعترف بعد التحقيق بتنفيذ الواقعة نتيجة قرار مالك المقهى إنهاء خدماته من العمل”، مبينًا أن “الشخص أكد أنه أراد الانتقام من صاحب العمل الذي قام بطرده منذ فترة”.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن “الحادث متعمد وليست هناك دوافع أمنية وراء إحراق المقهى”، لافتًا إلى إن “النزاعات الشخصية تسببت في هذا الحادث الخطير”.