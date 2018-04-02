بالفيديو.. شاهد ما فعله رجل وجد أفعى سامة داخل بنطاله

كشف فيديو مرعب تقشعر له الأبدان، رجلا يستيقظ ليجد أفعى سامة للغاية قد تسللت إلى بنطاله.

وصور تشينا جيبسون الأفعى وذيلها يخرج من ساق سرواله، بمدينة نيو ساوث ويلز في أستراليا.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، كشف جيبسون، أنه قد استخدم كماشة لتثبيت رأس الأفعى ومنعها من لدغه، وقال: “لقد ثبتها، ولكنها تضرب مجوهرات العائلة”، مشيرًا إلى خصيتيه.

ومع العلم أن لدغتها قد تقتله، اضطر الرجل المرعوب إلى إجراء حركة من شأنها أن تنقذ حياته أو تنهيها.

وفي الفيديو، يمكن رؤية جيبسون، وهو يعد حتى الرقم 3، قبل أن ينتشل الأفعى بأقصى سرعة ممكنة من بنطاله، ويبدأ في الصياح قائلًا: “يا إلهي، اللعنة على الثعابين”.

والتفت الرجل المرعوب الذي نجا من الموت بفارق لحظات، وأشار إلى الثعبان وقال: “إنه بخير، إنه بأمان”.

وفي منشوره على “فيسبوك”، قال جيبسون: “كن لطيفًا مع الثعابين حتى لا تزحف داخل بنطالك وترعبك مثلما حدث معي”.

وأضاف: “كل شيء على ما يرام الآن، ولا توجد علامات لدغات، وقد استعدت قدرتي على التنفس مرة أخرى”.