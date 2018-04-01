الأمن اللبناني يوقف شخصًا اعتدى بعنف على حصان (فيديو)

أوقفت قوات الأمن اللبنانية، شخصًا ضرب حصانًا بقسوة، في حادثة وُثقت بمقطع فيديو وانتشر بشكل واسع على الإنترنت.

وكان الناشطون تداولوا مقطع فيديو يظهر رجلًا يضرب حصانًا بعصا حديدية في إحدى المزارع بلبنان، ما أثار سخطًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت قوات الأمن اللبنانية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: “إنه تم توقيف الشخص المعتدي بعد إنقاذ الحصان وتسليمه إلى إحدى الجمعيات المختصة”.

وأضاف البيان أن “دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكنت من توقيف المشتبه به وهو لبناني من مواليد عام 1967، ظهر في الفيديو المذكور من داخل مزرعة في محلة سقي التبانة يضرب حصانًا بواسطة آلة حادة وبشكل عنيف وهو مكبل”.