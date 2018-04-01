وفاة 15 عاملًا في حادث سير بالكويت.. تعرف على جنسيات القتلى

المصدر: أ ف ب

لقي 15 عاملًا في القطاع النفطي، اليوم الأحد، مصرعهم؛ إثر حادث اصطدام بين حافلتين كانتا تسيران في اتجاهين معاكسين، بالقرب من مقر شركة نفطية كويتية جنوب البلاد.

وقال مدير العلاقات العامة في الإدارة العامة للإطفاء العقيد خليل الأمير لوكالة فرانس برس، إن أغلب الضحايا يحملون جنسيات دول آسيوية، ويعملون في شركة “برقان” النفطية.

من جهته، أعلن مدير العلاقات العامة في شركة نفط الكويت، محمد البصري، أن سبعة من القتلى هم من الهنود، وخمسة من المصريين، بالإضافة إلى ثلاثة باكستانيين.

وأصيب هنديان أحدهما في حالة خطرة، بالإضافة إلى كويتي في الحادث.

ووقع الحادث قرب مقر الشركة على بعد حوالى 30 كلم جنوب العاصمة الكويتية.