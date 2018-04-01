وفاة 15 شخصًا بحادث مروع في الكويت (فيديو وصور)

لقي 15 شخصًا على الأقل، مصرعهم، وأصيب آخرون بعضهم في حالة حرجة؛ إثر حادث تصادم مروع بين حافلتين على طريق سريع في الكويت، اليوم الأحد.

وقال مصدر في الطوارئ الطبية الكويتية، إن “حادثًا مروعًا وقع بين حافلتين على طريق الأرتال السريع قرب الحدود العراقية شمالي البلاد، تسبب في وفاة 15 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين”.

وأضاف المصدر أن “الحافلتين كانتا تقلان العشرات من العمالة الآسيوية المقيمة في البلاد”.