حادث مروع وحريق ضخم بمركز تجاري في نجران السعودية (صورة)

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث مروري مروّع تبعه حريق ضخم نتج عن اصطدام شاحنة بمبنى تجاري بحي “مراطة” في نجران السعودية.

وأعلن الدفاع المدني في نجران أن الفرق التابعة له، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، باشرت حادثة حريق بمبنى تجاري وعدد من المحلات التجارية، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وقال النقيب عبدالخالق علي القحطاني المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران: اصطدمت شاحنة محملة بالبلاط بأحد المحلات التجارية، ونتج عن الحادثة تفحم السائق واثنين من العاملين بأحد المحلات التجارية”.

وأضاف: “جميعهم مقيمون من الجنسية الهندية، وأصيب مقيمان آخران من الجنسيتين الهندية والسودانية وتم نقلهما إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر”.