على خلفية مصرع 68 سجينًا.. اعتقال 5 من مسؤولي الشرطة في فنزويلا

أعلن المدّعي العام في فنزويلا ،أمس السبت، عن اعتقال خمسة من مسؤولي الشرطة لدورهم المزعوم في أعمال شغب وحريق؛ ما أدى إلى سقوط 68 قتيلًا في زنازين مركز للشرطة.

وقال المدّعي العام طارق صعب في تغريدة على تويتر إن”مكتب المدعي أصدر أوامر بالقبض على خمسة من مسؤولي شرطة كارابوبو الذين تمت الإشارة إليهم بوصفهم مسؤولين عن الحادث المفجع الذي أدى إلى مقتل 68 مواطنًا في زنازين المقر الرئيس للشرطة الإقليمية”.

ولم يعط صعب أي تفاصيل أخرى بشأن سبب أسوأ كارثة شهدتها السجون الفنزويلية التي تشتهر بالعنف منذ أكثر من 20 عامًا.

وقالت أسر النزلاء القتلى وأحد السجناء الناجين إن تبادلًا لاطلاق النار وقع مع الشرطة صباح الأربعاء الماضي في سجن بلنسية عاصمة ولاية كارابوبو.

وقالت أرملة سجين إن “المسؤولين أغرقوا المكان بالبنزين؛ ما أدى إلى اشتعال حريق عبر الزنازين الصغيرة”.

ولم يصدر تعليق من شرطة ولاية كارابوبو.

وتُلقي المعارضة باللوم في هذه المأساة على عدم قدرة الرئيس نيكولاس مادورو على إصلاح السجون التي تعمها الفوضى حيث يتجول السجناء بأسلحة ويخططون لجرائم من الزنازين.