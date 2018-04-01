ما حقيقة انتشار مرض معدٍ بين طلاب عدد من المدارس في مكة؟

أعلنت الإدارة العامة لتعليم منطقة مكة المكرمة، أمس السبت، وجود حالات “جرب” بين طلاب وطالبات عدد من المدارس، مؤكدة أنها ستعمل على معالجتها؛ حتى لا ينتشر المرض.

وذكرت إدارة “تعليم مكة” أنها تلقت بلاغات تفيد بظهور حالات اشتباه “جرب” في أكثر من مدرسة، وجرى التواصل مباشرة مع مدير مكافحة الأمراض المُعدية الدكتور سعود الزهراني بالمديرية العامة للشؤون الصحية الذي أوعز للمراكز الصحية بمباشرة الحالات فورًا.

وأضافت أنه جرت زيارة للمدارس والكشف على الطلاب والطالبات، وإعطاؤهم العلاج والإجازات اللازمة، وكذلك جرت زيارة منازل الطلاب والطالبات من قِبل فريق إدارة الطب الوقائي؛ لمعاينة الموقع وتزويدهم بالعلاج اللازم.

وأكدت المصادر أن هذه الحالات ستُعالَج بعيدًا عن الطلاب في الميدان؛ حتى لا ينتشر مثل هذا المرض في الوسط التعليمي، بحسب صحيفة “سبق” السعودية.

والجرب، هو مرض مُعدٍ يسبب ظهور حكة شديدة، وتسبب هذه الحكة طفيليات عثية تسمّى بالقارمة الجربية.

ويظهر الجرب عند مختلفِ الأشخاص في جميع الأعمار، وقد يعتقد الكثير من النّاس أنّ الجرب يصيب الأشخاص الذين لا يحافظون على نظافتهم الشخصيّة، غيرَ أنّ الأشخاص النظيفين معرّضون أيضًا للإصابة بالجرب.