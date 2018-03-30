مصرع 20 مهاجرًا جراء اشتعال حافلة في تايلاند‎

أعلنت الشرطة التايلاندية أن حريقًا شب في حافلة بغرب البلاد أودى بحياة 20 عاملًا مهاجرًا من ميانمار في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وكانت الحافلة تقل 47 عاملًا كانوا قد عبروا الحدود إلى تايلاند للعمل بصورة قانونية.

وقالت الشرطة إن 3 آخرين أصيبوا لكن الباقين فروا دون أن يمسسهم سوء.

وقال كريتكانوك دان أودوم، رئيس شرطة مقاطعة ميتور لرويترز: إن “السائق قال إنه رأى الحريق يندلع وسط الحافلة ثم ما لبث أن انتشر سريعًا”.

وفي وقت سابق بينت دراسة حديثة لمنظمة الصحة العالمية، أن طرق تايلاند مصنفة على أنها أكثر الطرق في العالم خطورة، من حيث عدد الحوادث الدامية بعد ليبيا.

وتشير تقديرات إلى أنه يوجد في تايلاند أكثر من 3 ملايين عامل مهاجر، يأتي كثير منهم من ميانمار المجاورة الأفقر.

وشددت السلطات القواعد الخاصة بتصاريح العمل العام الماضي.