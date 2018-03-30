بالفيديو.. فنانة عربية تعتدي على زميلة لها بالضرب المبرح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفنانتين جزائريتين مغمورتين، يوثق هجومًا نسائيًا شرسًا من قبل شابة تدعى سهام الجابونية بمساندة أشخاص على أخرى تدعى “عبير”، وذلك بحسب نشطاء.

وأظهر المقطع، المدعوة سهام الجابونية، وهي جاثمة فوق صدر “عبير”، حيث وجهت لها الشتائم والصفعات، كما حاولت نزع ملابسها بهدف تصويرها.

فيما ذكر مغردون عبر موقع التواصل “تويتر”، أن سهام الجابونية اقتحمت منزل عبير ومعها أفراد من “عصابتها” – على حد وصفهم – وهم يحملون السيوف.

وأثار المقطع المتداول غضب نشطاء، حيث طالبوا بوضع حد لمثل هذه السلوكيات، التي رأوا فيها إساءة للمجتمع الجزائري، كما طالبوا الجهات المعنية بالتحقيق بالواقعة ومحاسبة الفنانتين.