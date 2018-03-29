“أمانة المدينة” بالسعودية تكشف تفاصيل فيديو “أرملة المدينة”

فندت أمانة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، ما جاء في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، يظهر بائعة تتهم مراقبي البلدية بإلقاء مبسطها في ممشى العباس المخصص للأهالي والمقيمين لممارسة المشي، وادعائها بأنهم منعوها من كسب قوتها كونها أرملة ومحتاجة.

وأوضحت الأمانة، أنه تم تنبيه السيدة بأن المباسط العشوائية مخالفة للأنظمة، ولكنها لم تذعن ورفضت مغادرة الموقع وبادرت بالتلفظ والشتم، كما قامت بمخالفة الأنظمة وتصوير المراقبين أثناء أدائهم العمل المتمثل بالتحفظ على البضاعة (وهي عبارة عن مواد غذائية مجهولة المصدر بالإضافة إلى مصادر لإشعال النار)، وفق موقع “أخبار 24”.

وتابعت أن السيدة عمدت إلى بعثرة أغراضها بنفسها لتصوير المقطع، زاعمة أن مراقبي الأمانة قاموا بذلك، وتم جمع الأغراض والتحفظ عليها لتسليمها لها عند مراجعتها، مبينة أن هذه البائعة لها العديد من المشكلات والمواقف في عدة مواقع سابقة، وسبق للأمانة أن خصصت لها موقعًا ضمن بسطات النساء بجوار مسجد قباء، ولكنها رفضت الامتثال للحلول المقدمة من الأمانة. ‏

يذكر أن مقطع فيديو تم تداوله سابقًا، يسمع فيه صوت امرأة تصرخ بانفعال، وتقول: “حسبي الله ونعم الوكيل والله مايرضاها محمد بن سلمان، يرمون اغراضنا كذة، أنا إنسانة أبيع شاي وقهوة بالممشى، شوف ياولي العهد شوف يا محمد بن سلمان يا أمير منطقة المدينة المنورة، رفقا بالارامل”.