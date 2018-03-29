لعبة مثيرة للجدل تتسبب بإحراق المنازل في السعودية‎ (صورة)

سارعت الجهات المسؤولة في مدينة تبوك السعودية إلى سحب لعبة أطفال، على شكل مسدس، تسببت في حرائق منزلية خطيرة، وفق صحيفة “سبق” السعودية.

واللعبة، المسماة “مسدس الكبريت”، عبارة عن مسدس يحتوي أعواد ثقاب (كبريت)، يتم إطلاقها بقوة محدثةً صوتًا قويًا يصاحبه شرر ونار؛ وقد تعرض خشبة الثقاب، التي تنطلق، حياة الأطفال للخطر.

وكانت فرق وزارة التجارة والاستثمار السعودية في تبوك، بدأت، أمس، بسحب اللعبة، بعد جولات على محلات الألعاب والمراكز والمحلات الصغيرة التي تبيعها ومصادرتها ثم إتلافها، إثر بلاغ تَلَقّته من مواطن يفيد بتعرض منزله للحريق بسببها.

وتسببت اللعبة في حريق منزلين بتبوك خلال الأيام الماضية، قام على إثرها الدفاع المدني بمنطقة تبوك بمخاطبة فرع الوزارة بالمدينة؛ لتوضيح خطورة اللعبة على سلامة الأطفال أولًا، وما قد تُلحقه من ضرر بأجسامهم أو منازل ذويهم.

وانتشرت اللعبة بين الأطفال في تبوك، نظرًا لرخص ثمنها، وتوفرها حتى في البقالات والمحلات الصغيرة.