أم كويتية تقدم بلاغًا ضد ابنتها وتودعها “الرعاية”

أودعت محكمة الأحداث في الكويت فتاة (تبلغ 16 عامًا) في دار رعاية الأحداث، أمس الثلاثاء، وذلك بطلب من والدتها التي تقدمت ببلاغ ضدها إلى نيابة الأحداث تلتمس فيه وقف ابنتها ومحاسبتها على سلوكها، لعدم قدرتها على السيطرة عليها.

وكشفت الأم، بحسب صحيفة “الجريدة” المحلية، أن ابنتها تسافر وحدها، وتتعاطى الكحول والمؤثرات العقلية، ومعرضة لارتكاب الجرائم، لافتة إلى أنها فقدت السيطرة عليها، ما دفعها للجوء إلى القضاء للوقوف على حالتها ومساعدتها في علاج سلوكها؛ الأمر الذي أيدته المحكمة وأودعت الفتاة أسبوعين في دار الرعاية، على أن تعرض بعد ذلك أمام المحكمة مصحوبة بتقرير عن حالتها.

جاء ذلك بعد تفعيل الكويت لقانون الأحداث الجديد، الذي يعطي لأولياء الأمور الحق بالتقدم ببلاغات ضد أبنائهم المعرضين للانحراف والمرتكبين لبعض الأفعال التي قد تؤدي بهم لارتكاب الجرائم، وتهدد مستقبلهم.