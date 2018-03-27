ابتكار جديد لإطفاء الحرائق و إنقاذ البشر من الكوارث (فيديو)

طوّرت شركة ناشئة لاتفية درون طائرة دون طيار هائلة الحجم، من شأنها إنقاذ عشرات الأشخاص من مواقع الحوادث والكوارث.

تستطيع الدرون المتطورة أداء مهمات البحث والإنقاذ، وإخماد الحرائق، وتنظيف توربينات الرياح.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تأمل شركة إيرونز أن تتمكن الدرون من أداء بعض الوظائف البشرية المملة والقذرة والخطيرة.

وصممت الدرون رباعية الدفع للتعامل مع هذه الأنواع من المهام، حيث تم تجهيزها بـ 28 محركًا و16 بطارية تمكنها من رفع ما يصل إلى 180 كجم لمدة 20 دقيقة بشحنة واحدة.

ولكن في معظم الحالات، يمكن للدرون التحليق لعدة ساعات، نظرًا لإمكانية إيصالها بالأرض من خلال بعض الكابلات التي توفر الطاقة والمياه.

وتستطيع الدرون تنظيف الأجسام العالية بشكل أسرع من الإنسان، حيث ترش الماء بمعدل 100 لتر في الدقيقة، وحتى الآن تقدم الشركة تنظيف التوربينات كخدمة للعملاء، بدلًا من بيع الدرون نفسها.

وقالت جانيس بوترامز، الرئيسة التنفيذية لشركة أيرونز: “خلال الشهرين الماضيين، أجرينا مباحثات مع مالكي توربينات الرياح في أماكن مثل كندا وشمال أوروبا بخصوص توفير خدمة إزالة الجليد، فابتكارنا يمكنه التخلص من الثلج والجليد من على شفرات توربينات الرياح بطريقة أكثر أمانًا من البشر، ليزيد من كفاءة الطاقة في التوربينات”.