إيقاف طالب شج رأس معلمِه في السعودية

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، الرائد حسين القحطاني، إيقاف طالب اعتدى على معلم في محافظة الحناكية وشج رأسه.

وأكد القحطاني، وفق صحيفة “سبق” المحلية، أنه تم إحضار الطالب وإيقافه بدار الملاحظة الاجتماعية، فيما أحيلت أوراق القضية للنيابة العامة في المحافظة.

وقال المتحدث الإعلامي إنه “بالانتقال من قبل المختصين للمستشفى؛ تبين أن معلمًا بمدرسة خالد بن حزام المتوسطة اعتدى عليه أحد طلبة المدرسة التي يعمل بها؛ وذلك برميه بحجر على رأسه، وإصابته بجرح قطعي”.

وكان طالب اعتدى على معلم أثناء اليوم الدراسي بإحدى مدارس الحناكية، حيث قام بضرب المعلم على رأسه بحجر، ما أدى إلى إصابته في الرأس، ونقله إلى المستشفى من قبل زملائه.