القضاء المصري يصدر حكمه في قضية “زنا بمجلس الدولة”

أصدرت محكمة مصرية اليوم حكمها على جمال اللبان، ورباب أحمد، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فضيحة مجلس الدولة” بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك في جريمة الزنا، بشأن الدعوى المقامة من زوج المتهمة، التي اتهمها بها بناء على ما جاء في تحقيقات قضية الفساد المعروفة.

وجاء حكم المحكمة بعد أن قضت المحكمة بقبول استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنح القطامية، بعدم جواز نظر قضية الزنا المقامة من “مدحت.ع”، صاحب شركة، ضد زوجته رباب أحمد، مديرة شركة أثاث مكتبي، وجمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، يتهمهما فيها بارتكاب جريمة الزنا، على خلفية اعترافهما تفصيلًا بالجريمة.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة قد أحالت المتهمين إلى محكمة جنح القطامية في القضية رقم 2113 لسنة 2017، وحددت جلسة لمحاكمتهما بارتكاب جريمة الزنا، وفقًا لاعترافاتهما في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في ديسمبر/كانون الأول من عام 2016.

وأسندت النيابة العامة إلى “رباب”، زوجة المجني عليه مدحت عبد الصبور”مقيم الدعوى” ارتكاب جريمة الزنا مع جمال اللبان بأن عاشرها معاشرة الأزواج على النحو المبين بالتحقيقات.

يذكر أن محكمة جنايات قضت في سبتمبر/أيلول الماضي بمعاقبة جمال الدين اللبان، مدير عام إدارة التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بالسجن المؤبد ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله وتغريمه 2 مليون جنيه وعزله من منصبه، ورفض الدعوى المدنية المقامة من ورثة المستشار وائل شلبي (انتحر داخل محبسه بعد اتهامه)، أمين عام مجلس الدولة السابق، ضد المتهم الأول وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة في اتهامهم بتقاضي رشوة مقابل الإخلال بمهام واجباتهم وتسهيل أعمال إحدى الشركات.