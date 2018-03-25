لص يسرق محتويات سيارة عسكري خليجي ويفر هاربًا

أقدم لص مجهول على سرقة محتويات سيارة عسكري كويتي، أثناء توقفها أمام منزله بمنطقة “الصليبية”، غربي العاصمة الكويت، قبل أن يلوذ بالفرار.

وقال العسكري، الذي يعمل ‍في وزارة الدفاع الكويتية، إنه أوقف مركبته أمام منزله، وعندما أراد الخروج لاحظ أن زجاج المركبة الخلفي قد تحطم، وجميع محتوياتها قد سرقت.

وتشمل المسروقات محفظة تحتوي على مبلغ 300 دينار كويتي ورخصة القيادة وبطاقات بنكية ودفتر المركبة، وفق صحيفة “الأنباء” الكويتية.

وتقدم العسكري بشكوى رسمية إلى مركز الشرطة بالمدنية، إذ تم رفع البصمات عن المركبة، ولا يزال التحقيق جاريًا.