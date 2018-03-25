بالفيديو.. “معنفة” سعودية تطلب الحماية وأمير مكة يوجه بالتحقيق

استجاب أمير مكة بالنيابة، الأمير عبدالله بن بندر، اليوم الأحد، لمناشدات مواطنة سعودية، ظهرت في مقطع فيديو قالت خلاله إنها ضحية عنف عائلي في مدينة الطائف، غرب المملكة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الأمير عبدالله بن بندر “وجه الجهات الأمنية وفرع التنمية الاجتماعية بالتحقيق بمقطع الفيديو، واتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة عاجلة”.

وتعليقا على قضية نفس المرأة قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل: إن “الحالة المتداولة تمت استضافتها في دار الإيواء التابعة لوحدة الحماية الاجتماعية في محافظة الطائف قبل أكثر من شهرين وهي لا تزال تحت الحماية، بعد أن تدخل الفريق المختص، ووقف ميدانياً عليها وتابعها وبحث تفاصيلها.”

وأضاف أبا الخيل، أن السيدة تحظى حاليا بكل الخدمات والرعاية اللازمة لها، بعد ثبوت تعرضها للعنف من قِبَل أحد أفراد أسرتها؛ لافتاً إلى أن الجهود مستمرة منذ ذلك الوقت حتى هذه اللحظة من خلال جلسات الإرشاد الأسري وغيرها للحالة وأسرتها؛ لإيجاد الحلول المناسبة للخلافات الأسرية.

وكان ناشطون سعوديون، قد تداولوا مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطنة، لم يتم الكشف عن هويتها، تقول إنها ضحية عنف من قبل عائلتها أدى إلى خسارتها لأبنائها ومنزلها، مضيفة أنها تعرضت لإصابات بالغة، وأنها لجأت للشرطة وللعديد من الجهات الحكومية دون فائدة.