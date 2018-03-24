بالفيديو.. أستاذ أردني ينتزع من طالبة كويتية هاتفها أثناء محاضرة

تداول مستدخمون كويتيون بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه يظهر أستاذًا جامعيًا في إحدى الجامعات الأردنية، يأخذ هاتف طالبة كويتية ويرميه أرضًا وهو غاضب، بسبب سلكوها حيث دخلت إلى مدرج الجامعة وهي تتحدث في هاتفها المحمول.

ووفق ما ظهر في مقطع الفيديو فإن الدكتور الجامعي كان يتجول بين طلبته في إحدى القاعات الدراسية، فدخلت طالبة، قيل إنها كويتية، متأخرة إلى المحاضرة وهي تتحدث بالهاتف، وما إن وصلت إلى جوار الأستاذ حتى انتزع منها الهاتف ورماه أرضًا، فما كان منها إلا التقاط الهاتف عن الأرض والانصراف للجلوس في مكانها.

ولم يتضح على الفور اسم الجامعة.

فيديو | دكتور في جامعة الاردن يأخذ هاتف طالبة كويتية اثناء حديثها ( ويرميه ) في الأرض pic.twitter.com/y5cBzUE2K7 — المختصر (@almokhtsarkw) March 24, 2018

ولاحقا ذكرت مصادر كويتية أن رابطة طلبة طب الأسنان الكويتيين في الجامعة الاردنية نقلوا بيانا على لسان الطالبة حول الحادثة، حيث ذكرت أنها قدمت شكوى للمسؤول.

وانقسم معلقون على مواقع التواصل بين مؤيد ومنتقد لما قام به الأستاذ.